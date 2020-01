Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Diebstahl aus Automat

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.01.2020, auf Samstag, 11.01.2020, zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr, wurde ein "Kaugummiautomat" in der Ackerstraße in Dudweiler gewaltsam aufgebrochen. Der Täter entwendete mutmaßlich den Bargeldinhalt, am Automaten entstand Sachschaden.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach.

