Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Samstag, den 11.01.2020, zwischen 12:00 und 14:00 Uhr, wurde die Heckscheibe an einem Kraftfahrzeug eingeschlagen. Der Pkw war in der Pfählerstraße in Dudweiler geparkt, entwendet wurden offenbar keine Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach.

