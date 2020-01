POL-SUL: Hund durch illegale Giftköder verletzt

Polizeiinspektion Sulzbach

Am 22.12.2019 wurde der Hund einer 36 Jährigen Frau aus Dudweiler im Bereich der Herrensohrer Wiesen in Dudweiler durch einen Giftköder verletzt. Das Tier fraß die bislang unbekannte Substanz, welche im Grünbereich neben dem Wanderweg in Höhe des dortigen Sportplatzes ausgelegt wurde. Nachdem das Tier Vergiftungserscheinungen zeigte, fuhren die Besitzer des Tieres in eine Tierklinik. Dort wurde der Hund erfolgreich behandelt. Der Halterin entstanden hohe Tierarztkosten. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Sachbeschädigung. Bereits am 19.10.2019 verstarb ein Hund durch ausgelegte Giftköder in unmittelbarer Nähe der Örtlichkeit. Hundebesitzer werden gebeten, auf ihre Tiere Acht zu geben und verdächtige Wahrnehmungen bei der Polizei Sulzbach unter der 06897 / 9330 zu melden.

