Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle Göttelborn

Sulzbach (ots)

Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es gestern Abend, gegen 21:25 Uhr, in Quierschied-Göttelborn. Zum Tatzeitpunkt betraten zwei bislang unbekannte, maskierte Täter die dortige Total-Tankstelle. Einer der Männer forderte die 21jährige, alleine anwesende Kassiererin unter Vorhalt einer Pistole auf, das Geld aus der Kasse sowie Zigaretten in eine vom Täter mitgebrachte Tasche zu stecken. Der zweite Täter hielt sich derzeit im Eingangsbereich auf und beobachtete das Umfeld. Nachdem die Täter ihre Beute bekommen hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Göttelborn, Ortsmitte. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte nicht zu einem Ergreifen der Räuber. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei junge Männer, Alter ca. 18-25 Jahre. Beide sollen ca. 1,70m - 1,80m groß sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulzbach, Tel.: 06897-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell