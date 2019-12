Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand eines Oldtimer in Sankt Ingbert

Sankt Ingbert (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (24.12.) wurde gegen 02:00 Uhr in der Alleestraße in St. Ingbert von einem vorbeifahrenden Zeugen ein Feuer gemeldet.

Ein auf einem Firmengelände stehender, hochwertiger Oldtimer geriet aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand und brannte vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr St. Ingbert konnte nach ihrem Eintreffen den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung des Brandes auf das benachbarte Firmengebäude verhindern. Ein neben dem Oldtimer stehender Anhänger wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge zu der besagten Zeit gesehen haben, können sich bei jeder Polizeidienststelle melden.

