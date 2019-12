Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht in Quierschied

Sulzbach (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Unfallzeit: 18.12.2019, 07:15 Uhr bis 13:15 Uhr Örtlichkeit: Schumannstraße, 66287 Quierschied

Im o.g. Zeitraum wurde auf dem Parkplatz gegenüber des Anwesens Schumannstraße 1a in Quierschied ein Pkw, BMW 1er, bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes (Schleifspuren in einer Höhe von 48 bis 60 cm am Fahrzeugheck linksseitig sowie Dellen) wird davon ausgegangen, dass sich der Unfall beim Ein-/Ausparken ereignet hat. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund von festgestellten Lackanhaftungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um ein Fahrzeug von blauer Lackierung. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897-933-0.

