POL-SUL: Scheckkartenmissbrauch nach Diebstahl einer Geldbörse

St. Ingbert (ots)

Die abgebildete Frau wird des Betrugs mittels einer gestohlenen EC-Karte beschuldigt. Die Karte wurde am 11.06.2019, gegen 10:13 Uhr, am Geldautomaten der Bank 1 Saar in St. Ingbert /Kaiserstraße, eingesetzt. Zuvor wurde in einem Einkaufszentrum (Lidl-Markt) in St. Ingbert die Geldbörse der Frau entwendet. Aus der Börse wurde u. a. die EC-Karte gestohlen Wer kann Angaben über die abgebildete Person machen?

