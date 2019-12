Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Einbruchsversuch in Schule in Friedrichsthal

Friedrichsthal (ots)

Am Morgen des 18.12 teilte der Hausmeister einer Schule in Friedrichsthal der Polizei in Sulzbach mit, dass er einen Einbruchsversuch in die Schule festgestellt habe. Unbekannte Täter hätten in der Nacht vom 17.12 auf den 18.12. ein Außenfenster der Schule zur Damentoilette hin aufgehebelt und konnten in die Räumlichkeiten gelangen. Danach versuchten die Täter die verschlossene Tür zwischen Toilette und Flur aufzuhebeln. Jedoch konnte diese Tür durch die Täter nicht geöffnet werden, sodass sie von ihrem Einbruchsversuch abließen und den Tatort auf ihrem Einstiegsweg ohne Diebesgut verließen.

