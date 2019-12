Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler

Saarbrücken - Dduweiler (ots)

Am Nachmittag des 17.12.2019 gegen 15:43 Uhr wurde der Polizei in Sulzbach ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Hofweg im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler gemeldet. Eine Anwohnerin stellte Brandgeruch im Anwesen fest, welcher aus dem Keller kam. Als sie im Keller nachsah stellte sie fest, dass der Trockner im Keller in Brand geraten und der Raum bereits so stark verraucht war, dass er nicht mehr betreten werden konnte. Die Bewohnerin verließ daraufhin mit ihrem Sohn das Anwesen und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf angrenzende Gegenstände und die Wände übergegriffen. Jedoch konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

