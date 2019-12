Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Raub auf 54 Jahre alten Fußgänger

66299 Friedrichsthal - Untere Hofwiesen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.12.2019, gg. 05:05 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf einen 54 Jahre alten Fußgänger aus Friedrichsthal. Der arglose Fußgänger welcher sich auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, im Bereich eines Fußgängerpfads zu der Straße "Untere Hofwiesen" ( nähe Wasgau-Markt), befand, wurde hierbei von zwei bis dato unbekannten männlichen Personen von hinten angegriffen und zu Boden gebracht. Hiernach wurde der vom Opfer mitgeführte Rucksack nach Bargeld durchsucht. Die Täter konnten einen kleineren Bargeldbetrag erbeuten und verließen anschließend den Tatort fluchtartig zu Fuß. Durch den Überfall wurde der Geschädigte an Armen und Beinen verletzt und musste sich zu einer ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus begeben. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Bier, Kriminaloberkommissar

Polizeiinspektion Sulzbach - Kriminaldienst Gärtnerstr. 12, 66280 Sulzbach Email: pi-sulz-kd@polizei.slpol.de Tel.: 06897/933-262 / Fax: -255

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sulzbach

SULZ- KD

Gärtnerstraße 12

66280 Sulzbach

Telefon: 06897/9330 od. 06897/933262

E-Mail: pi-sulzbach-kd@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell