Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Völklingen (ots)

Am 04.07.26, gegen 18:00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass der Fahrer eines Toyotas mit litauischem Kennzeichen betrunken sei. Dieser würde derzeit die Straße des 13. Januars befahren. Durch ein Kdo. hiesiger Dienststelle konnte das Fahrzeug sodann auf dem Lidl-Parkplatz festgestellt werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 43-jährigen, männlichen Fahrer ein Atemalkoholwert von deutlich über 1,1 Promille festgestellt werden. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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