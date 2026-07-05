POL-VK: Verkehrsunfall mit Verletzten
Völklingen (ots)
Am 04.07.26, gegen 00:40 Uhr, ereignete sich in der Püttlinger Straße in 66333 Völklingen, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Mann aus Püttlingen mit seinem Kleinkraftrad einem vorausfahrenden Kleinkraftrad, besetzt mit zwei männlichen Personen, 18 Jahre und 17 Jahre alt, auffährt. Der 18-jährige Fahrzeugführer verliert daraufhin die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kommt zu Fall. Er und sein Sozius werden dabei leicht verletzt. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst, besteht keine weitere Behandlungsnotwendigkeit der beiden Verletzten.
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