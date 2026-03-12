PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisstes Kind Sidra EL MAHMOUD

Riegelsberg (ots)

Seit dem 11.03.2026, 07:00 Uhr, ist das 13-jährige Kind Sidra EL MAHMOUD aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig und wird seither vermisst. Sidra ist ca. 150 bis 155 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat schulterlange schwarze Haare (oft als Dutt oder Knoten getragen)und ist von südeuropäischer Erscheinung. Weiter trägt sie ein Nasenpiercing. Zur aktuellen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Bei Hinweisen zum derzeitigen Aufenthaltsort der Sidra wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Völklingen oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

