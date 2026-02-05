Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 13-jährige Celine JIGA seit heut Morgen von zu Hause vermisst

Völklingen-Ludweiler (ots)

Seit heute Morgen, gegen 07:45 Uhr, ist die 13-jährige Celine JIGA von zu Hause in Völklingen-Ludweiler vermisst. Nachdem sie das Haus zur Schule verlassen hat, ist sie dort nicht angekommen. Es ist nicht auszuschließen, dass ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.

Celine ist ca. 160 cm groß, wiegt ca. 50 kg und ist von schlanker Statur. Sie hat lange braune Haare und ist bekleidet mit grauen Adidas Sneaker, einer dunkelblauen Jeans, einem grauen Pullover sowie einer schwarzen Winterjacke. Sie trägt eine schwarze Tasche mit dunkelbraunen Knöpfen.

Liegen Ihnen Informationen oder Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Celine vor, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Völklingen (06898 - 2020).

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell