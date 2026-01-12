Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 14-jährigen Dariusz Miszka aus Völklingen

Völklingen (ots)

Bereits seit dem Morgen des 06.01.2026 ist der 14-jährige Dariusz Miszka von seiner Wohnanschrift in Völklingen abgängig. Seither ist dessen Aufenthaltsort unbekannt.

Zu dem Jugendlichen ist folgende Personenbeschreibung bekannt:

- ca. 160cm - 75 kg - dunkel blonde Haare - Narbe am Handgelenk - komplett schwarz gekleidet

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 entgegen.

