Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisstensache Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 12-jährigen Kind Sophie Marie Kleinhans

Völklingen (ots)

Seit dem 17.08.2025 ist das 12 jährige Kind Sophie Marie Kleinhans aus ihrem elterlichen Zuhause in Völklingen abgängig. Eine Notsituation aber auch ein möglicher Aufenthalt in einem anderen Bundesland bzw.dem Ausland kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung: 155-160cm groß ist, normale Statur, dunkelblondes langes Haar.

Bei Antreffen der Person oder bei Hinweisen zum Aufenthalt der Person bitte Kontaktaufnahme mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder der PI Völklingen, 06898-2020.

