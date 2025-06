POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn Thomas Zymelka

Großrosseln (ots) - Am frühen Samstagmorgen, dem 21.06.2025, kam es in Großrosseln zu zwei Bränden. Gegen 00:45 Uhr wurde im Bereich des Deutsch-Französischen-Platzes ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Gegen 05:00 Uhr entzündete ein bislang unbekannter Täter eine Restmülltonne in der Kirchstraße. Die Feuerwehr musste die Brände jeweils ablöschen. Die ...

