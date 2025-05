POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Joan Katharina Ravior

Püttlingen (ots) - Am Samstag, den 10.05.2025, gegen 20:34 Uhr, ereignete sich eine Körperverletzung auf dem Multifunktionsfeld "Am Burgplatz" in Püttlingen. Der 9-jährige Geschädigte spielte mit einem Bekannten Fußball und geriet mit diesem in Streit. Der Täter hat sich in den Streit eingemischt und die Hände des Geschädigten gepackt und nach unten umgeknickt. Anschließend hat er den Geschädigten gegen den Zaun des Sportplatzes geschubst. Das geschädigte Kind ...

mehr