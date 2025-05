POL-VK: 18-jährige Juline E. aus Völklingen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Völklingen (ots) - Am Samstag, 03.05.2025, kam es in der Bergstraße in Völklingen zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Pkw stand in der Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand geparkt. Im Zeitraum von ca. 03:40 Uhr - 08:50 Uhr kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten Pkw und verursachte einen Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Hiernach entfernte sich der Fahrer mit dem Pkw, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so dass eine ...

