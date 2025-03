Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten Frau Sana H.

Völklingen (ots)

Am Donnerstag, den 13.03.2025, gegen 08:10 Uhr, entfernte sich die 41- jährige Frau Sana H. fußläufig und in unbekannte Richtung aus dem SHG Klinikum in Völklingen.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau H. in einer hilflosen bzw. hilfesuchenden Lage befindet, oder ihr ein Leid zugestoßen ist.

Frau Sana H. ist ca. 170 cm groß. Sie hat eine normale Statur und trägt gelockte dunkelbraune Haare. Bekleidet ist sie mit einem weißen Pullover, einer weißen Hose, sowie einer langen, beigefarbenen Daunenjacke.

Bei Hinweisen zur Person oder deren Aufenthaltsort bitte Meldung an jede Polizeidienststelle im Bundesgebiet, oder direkt an die Polizei in Völklingen.

