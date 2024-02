Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Heusweiler-Holz (ots)

Seit Samstag, 10.02.2024, gegen 15 Uhr, wird die 86-jährige Frau Margareta R. aus Heusweiler-Holz vermisst. Frau R. war mit ihrem Pkw, Ford B-Max, grau, SB-F 9046, bei einer Bekannten in Saarbrücken-Dudweiler und ist dort gegen 15 Uhr in der Straße "In der Wagenlück" In Richtung Heusweiler-Holz weggefahren. An ihrer Wohnanschrift ist Frau R. nicht angekommen. Frau R. ist ca. 170cm groß, von schlanker Statur, hat kurzes blondiertes Haar und wirkt augenscheinlich jünger als 86 Jahre. Bekleidet soll Frau R. mit einer rotgemusterten Jacke, einem rosafarbigen Rollkragenpullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen sein. Zudem ist sie Brillenträgerin. Bei Hinweisen zu Frau R. oder dem von ihr geführten Pkw bitte die Polizei alarmieren.

