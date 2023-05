Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Straßenverkehrsgefährdung in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Samstag, 27.05.2023, kam es gegen 08:15 Uhr, in der Saarbrücker Straße in Heusweiler zu Straßenverkehrsgefährdungen durch einen alkoholisierten BMW-Fahrer. Der weiße BMW soll hierbei mehrfach in den Gegenverkehr geführt worden sei, wobei hier in Höhe eines Autoteilehandels eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin mit einem schwarzen Kleinwagen ausweichen musste. Im Folgenden fuhr er in Höhe des Rathauses sehr knapp an geparkten Pkw vorbei.

Der 33-jährige Fahrer aus Heusweiler konnte nach Zeugenhinweisen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Er war deutlich alkoholisiert und nicht fahrtauglich. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Völklingen bittet Geschädigte und Zeugen, insbesondere die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell