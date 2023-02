Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen-Lauterbach

Völklingen (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kreuzwaldstraße in Völklingen-Lauterbach im Begegnungsverkehr zweier Fahrzeuge. An einer Engstelle hielt ein 37-jähriger Unfallbeteiligter mit seinem BMW. Der entgegenkommende PKW, ein helles Fahrzeug, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, sowie eingeschaltetem Fernlicht an die Engstelle heran und streifte beim Passieren die komplette Fahrzeugseite des haltenden Fahrzeuges. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der unbekannte Fahrer in Richtung Frankreich. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell