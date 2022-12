Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines E-Bikes

Riegelsberg (ots)

In der Nacht vom 16.12. auf den 17.12.22 wurde in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg ein schwarz gelbes E-Bike der Marke Haibike aus einem Schuppen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06898/2020 mit der PI Völklingen in Verbindung zu setzen.

