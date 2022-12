POL-VK: Sachbeschädigung in der Ludweilerstraße

Völklingen (ots) - Am Freitag, den 16.12.22 führten Beamte der PI Völklingen eine Verkehrskontrolle in der Karl-Janssen-Straße durch. Bei dem Halter und Fahrzeugführer eines in Bulgarien zugelassenen PKW wurde festgestellt, dass dieser bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt. Dies begründete den Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- ...

mehr