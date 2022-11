Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbrecher von Anwohner gestört

Heusweiler (ots)

Obersalbach-Kurhof. Drei bislang Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kurhofer Straße ein. Die drei brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier wurden sie von einem Anwohner gestört und konnten unerkannt mit einem unbeleuchteten schwarzen Audi A3 in Richtung Schwarzenholz flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell