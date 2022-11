POL-VK: Unbekannte brechen Staubsaugerautomaten auf

Püttlingen-Köllerbach (ots) - Von letzten Samstag auf Sonntag kam es auf dem Pferdehof am Ende der Rittenhofer Straße zu einem Angriff auf ein Pferd durch eine bislang unbekannte Person. Die Pferdehalterin hatte die Stute am Sonntagmittag um 12:00 Uhr auf der Pferdekoppel verendet vorgefunden. Am linken Halsbereich befand sich eine ca. 3 cm breite Wunde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Pferd an der ...

