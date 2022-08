Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brandstiftung durch 3 Jugendliche

Völklingen (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Brand in der Pasteurstraße. Bislang unbekannte Jugendliche hatten im dortigen Bereich brennende Streichhölzer in eine Hecke geworfen. Nachdem sie von einer Zeugin lautstark darauf angesprochen wurden flüchteten sie in Richtung Beethovenstraße. Kurz darauf stand die vorgenannte Hecke in Vollbrand. Durch den Funkenflug entzündete sich auch ein Baum gegenüber der Brandstelle. Durch die Feuerwehr Völklingen, die mit 14 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden an einem geparkten PKW. Die drei Jugendlichen im Alter von ca. 13 bis 15 Jahre hatten schwarze Haare und trugen neben weißen und schwarzen Shirts dunkle Hosen. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Hinweise zu den drei Jugendlichen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

