Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Völklingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer. Der 53-jährige Mann befuhr zunächst die Straße des 13. Januar in Fahrtrichtung Burbach. In Höhe des Anwesens Nr. 100 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und zog sich dabei stark schmerzende Verletzungen zu. Nach erster medizinischer Versorgung wurde er ins Klinikum Winterberg verbracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

