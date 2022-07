Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kraftfahrzeugdiebstahl in zwei Fällen

Heusweiler (ots)

Am Freitag, den 29.07.22 begaben sich zwei Täter in die Straße Schacht-Dilsburg in Heusweiler. Gegen 19:20 Uhr entwenden sie hier einen Radlader. Dieser bleibt dann ca. 500 Meter von der Örtlichkeit entfernt auf einem Feld stehen. Gegen 21:30 Uhr verschaffen sich die gleichen Täter einen Zugang zu einer Firma in der gleichen Straße. Hier wird ein Schlüssel zu einem Mercedes Sprinter entwendet. Mit dem Fahrzeug flüchten sie ebenfalls über einen Feldweg, fahren sich jedoch fest und flüchten fußläufig von der Örtlichkeit. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der PI Völklingen unter Tel: 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

