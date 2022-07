Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Müllablagerung im Bereich eines Feldweges zwischen Püttlingen und Niedersalbach

Püttlingen (ots)

Bereits am 21.07.22 wurde der PI Völklingen eine Müllablagerung an einem Feldweg, parallel zur BAB 8 verlaufend, festgestellt. In der Nähe einer Autobahnunterführung konnten mehrere Kühlschränke, Fernseher und ein Roller festgestellt werden. Hinweise bitte an die PI Völklingen unter Tel: 06898/2020.

