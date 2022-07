Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Open-Air Veranstaltung im Püttlinger Stadtpark

Püttlingen (ots)

Am Dienstag, den 27.07.2022, wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr eine Schlägerei auf dem Konzert "Open Air Sommer" im Püttlinger Stadtpark gemeldet. Die beiden Haupttäter der Schlägerei, bei welcher zwei Frauen leicht verletzt wurden, konnten schnell ausfindig gemacht. Hierbei handelte es sich um einen 32-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau, wie sich später herausstellte ein Paar. Als die beiden von den Polizisten angesprochen wurden, reagierte das Täterpaar sofort mit übelsten Beleidigungen und Bedrohungen und ging kurz darauf auch gewaltsam gegen die Polizei vor. So schlugen und traten beide in Richtung der Beamten, weshalb sie schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden mussten. Auch hierbei leisteten die beiden massiven Widerstand, so dass zwei Beamte und die beiden selbst verletzt wurden. Den beiden wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Des weiteren werden mehrere Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

