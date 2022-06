POL-VK: Zwei Vermisste Kinder / Jugendliche in Völklingen

Völklingen (ots) - Am 25.6.22 ereignete sich gegen 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Zechenstraße. Der 18-jährige Fahrzeugführer kollidierte hierbei mit einem Brückenpfeiler. Er blieb dabei unverletzt. Das Fahrzeug brannte daraufhin komplett aus. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die BAB 620 kurzzeitig gesperrt werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße ...

