Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Randalierer

Völklingen (ots)

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, randalierte ein stark alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Saarbrücken in einem Pizza-Schnelldienst in der Karl-Janssen-Straße. Er schlug und trat gegen das Inventar weil er während der Schließzeit eine Pizza verlangte, die ihm vom Betreiber verwehrt wurde. Er musste wegen seiner Aggressivität und seines uneinsichtigen Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Den Rest des Tages verbrachte er in der Gewahrsamzelle.

