POL-VK: Diebe entwenden Katalysator

Völklingen (ots) - Am Montagmorgen kam es in der Pfarrkirche St. Eligius in der Rathausstraße zu einem Fall von Vandalismus. Unbekannte hatten einige Kerzen und Liederhefte zu Boden geworfen. Zudem wurde eine Wand mittels einer Banane beschmiert. Am Nachmittag wurde die Polizei in Völklingen erneut über einen Vorfall in der Kirche informiert. Wieder wurden Gedenkkerzen und zwei Aufsteller mit Broschüren umgeworfen. ...

