Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Riegelsberg (ots)

Am 30.04.2022, gegen 22:30 Uhr, kam es in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Pkw. Die eingesetzten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle konnten vor Ort ermitteln, dass eine 66-jährige Frau aus Riegelsberg mit ihrem Pkw von Heusweiler kommend die Saarbrücker Straße befahren hatte. Die Fahrerin kam sodann in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei geparkten Pkw, die erheblich beschädigt wurden. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten festgestellt werden, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

