Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Handfeste Streitigkeiten zwischen Verkehrsteilnehmern

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, 30.04.2022, gegen 16:50 Uhr, kam es in Riegelsberg zu einer Schlägerei zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Anlass der handfesten Auseinandersetzung war die Missachtung der Vorfahrt auf der L 270. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte einem 20-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, sodass dieser stark bremsen musste. In der Folge kam es zu einer Beleidigung durch den Motorradfahrer. Der Vorfall endete an der Einmündung der Wolfskaulstraße / Saarbrücker Straße, wo sich der 44-jährige Beifahrer und der Motorradfahrer gegenseitig schlugen. Die Kontrahenten konnten durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei getrennt werden. Die Beteiligten wurden leicht verletzt, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell