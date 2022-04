Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbrecher nach versuchtem Einbruch gefasst

Völklingen (ots)

Am letzten Samstag kurz nach 01:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Anwesen in der Straße Am Kirschenwäldchen. Zunächst wurde der Bewohner eines Anwesens durch ein lautes Geräusch geweckt. Bei der Nachschau konnte er feststellen, dass der Bewegungsmelder hinter dem Haus ausgelöst hatte. Im rückwärtigen Bereich des Anwesens war ein Fenster aufgehebelt worden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in unmittelbarer Tatortnähe ein dringend tatverdächtiger 31-jähriger Mann festgenommen werden.

