POL-VK: Fahndungsrücknahme

Berlin (ots) - WM- und EM-Kader der Zimmerer steht fest - Vorbereitungen für Europa- und Weltmeisterschaft 2022 - Neuzugänge im Team 2022. Teamleitung und Trainer haben sich entschieden: Sie gaben den Kader für die Europameisterschaft (EM) der Zimmerer im Juli 2022 in Köln und die WorldSkills 2022 im Oktober in Schanghai bekannt. Für die EM sind die Gesellen Philipp Kaiser aus Rot an der Rot in Baden-Württemberg, ...

