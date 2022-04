Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, gegen 05:55 Uhr, kam es in der Wolfskaulstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Merchweiler, der auf dem Rückweg von seiner Nachtschicht war, kam wegen Übermüdung mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und durchbrach eine ca. 140cm hohe Vorgartenmauer. Er wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Gartenmauer wurde stark, ein dahinter in einer Einfahrt geparkter Pkw leicht beschädigt.

