POL-VK: Riegelsberg: Diebstahl von Katalysator Völklingen: Zeugenaufruf nach Unfall mit Motorroller

Riegelsberg: Diebstahl von Katalysator

Im Zeitraum vom 13.04.2022 bis 20.04.2022 kam es in der Straße Am Hesselborn in Riegelsberg zum Diebstahl eines PKW-Katalysators. Offensichtlich wurde der Katalysator mittels Schneidewerkzeug von einem geparkten VW Polo abgetrennt und entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020

Völklingen: Zeugenaufruf nach Unfall mit Motorroller Am 20.04.2022 kam es gegen 18.50 h zu einem Verkehrsunfall in der Kurt-Nagel-Straße in Völklingen-Wehrden. Nach den Angaben eines 18 Jahre alten Mannes aus Völklingen fuhr er mit dem Motorroller auf dem Hinterrad. Hierbei habe er die Kontrolle über den Motorroller verloren und sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Anschließend habe er Teile des Rollers, die durch den Sturz beschädigt wurden, wieder eingesammelt und sei nach Hause gefahren. Da er sich bei dem Sturz nicht unerheblich verletzte alarmierte seine Mutter den Rettungsdienst. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da er einräumte, dass der Roller eine Geschwindigkeit von ca. 120 km/h erreiche, wurde der Roller sichergestellt. Ein Leistungsgutachten wird erstellt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

