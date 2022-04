Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus PKW

Riegelsberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 15.04.2022, 23:45 Uhr und dem 16.04.2022, 11:30 Uhr kam es in der Ziegelhütter Straße zu einem Diebstahl aus einem PKW. Hierbei wurden mehrere Scheiben beschädigt und anschließend eine Gasflasche entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020.

