Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Heusweiler (ots)

Am 16.04.2022 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Illinger Straße in Heusweiler. Der 33-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte hierbei einen PKW mit deutlicher Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit zu überholen. Nach einer eingeleiteten Vollbremsung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem parkenden PKW. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

