Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in St. Nikolaus

Großrosseln (ots)

Am 16.04.22 gegen 15:00 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer hintereinander die Nassweilerstraße in Großrosseln-St. Nikolaus. Die hintere der beiden registriert einen Abbiegevorgang des vor ihr fahrenden zu spät und gerät mit ihrem Vorderreifen in dessen Hinterrad. Durch diesen Kontakt verlieren beide Radfahrer das Gleichgewicht und kommen zu Fall. Hierbei schlägt der vordere Radfahrer so unglücklich mit dem Gesicht auf den Asphalt, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verliert und sich nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen zuzieht. Er wird zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

