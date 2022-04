POL-VK: Sachbeschädigung an Turnhalle

Riegelsberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zum Diebstahl eines grauen Audi A6 in der Sebastian-Kneipp-Allee. Der Wagen war dort vor einem Anwesen geparkt gewesenRiegelsberg. Der Wert des Audi wird auf 19000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen ...

