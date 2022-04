Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Ladendiebstahl

Großrosseln (ots)

Zu einem versuchten Ladendiebstahl kam es gestern Abend gegen 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten eines Lebensmittel-Discounters auf dem Deutsch-Französischer Platz. Zunächst belud eine ca. 30-jährige Frau ihren Einkaufswagen mit Lebensmittel im Wert von 413 Euro. Im Anschluss versuchte sie, den Lebensmittelmarkt über den Eingang zu verlassen, ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben. Nachdem dieses Vorhaben einer Kassiererin aufgefallen war, versuchte diese die Frau am Verlassen des Marktes mit der unbezahlten Ware zu hindern. Nun kam ein ca. 30-jähriger Mann vom Parkplatz her der Diebin zur Hilfe und wollte diese aus dem Markt ziehen. Nachdem eine weitere Kassiererin ihrer Kollegin zur Hilfe geeilte war entwickelte sich ein Gerangel, bei dem die beiden Bediensteten des Einkaufsmarktes leicht verletzt wurden. Das Täter-Duo konnten schließlich fußläufig in Richtung Landesgrenze ohne die unbezahlte Ware flüchten. Der Mann war von schmaler Statur, trug kurze schwarze Haare und schwarze Bekleidung. Die Frau war ebenfalls von schmaler Statur und trug schwarze mittellange zu einem Zopf gebundene Haare. Auffallend bei der Frau war eine mittig gelegene Zahnlücke im Oberkiefer. Ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet. Hinweise zu den beiden Tätern erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

