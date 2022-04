Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen/Fenne: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Völklingen (ots)

In der Zeit zwischen dem 08.04.2022, 23:00 Uhr und dem 09.04.2022, 09:00 Uhr kam es in der Saarbrücker Straße im Völklinger Stadtteil Fenne zu einem Verkehrsunfall. Hierbei ist der bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich mit seinem rechten Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidiert. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und entfernt sich von der Örtlichkeit. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020.

