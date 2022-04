Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Völklingen (ots)

Am 08.04.2022 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße in Völklingen. Der bislang unbekannte Fahrer kollidierte aufgrund einer bislang unbekannten Fahrweise mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild. Das Schild wurde samt Betonsockel aus dem Boden gerissen. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und entfernt sich von der Örtlichkeit. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020.

