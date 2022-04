Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: - Diebstahl von Geldbörse - Einbruchsdiebstahl von E-Bikes pp.

66292 Riegelsberg, 66352 Großrosseln (ots)

Riegelsberg: Diebstahl von Geldbörse

Am 07.04.2022 kam es in der Zeit von 13.45 h bis 14.30 h zum Diebstahl einer Geldbörse. Die 80 Jahre alte Geschädigte aus Riegelsberg war in mehreren Verbrauchermärkten in Heusweiler einkaufen. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer Umhängetasche. Beim Bezahlen in einem der Verbrauchermärkte stellte sie dann fest, dass der Reißverschluss der Umhängetasche offen war und die Geldbörse fehlte. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020

Großrosseln: Diebstahl von 2 E-Bikes und Werkzeugen Im Zeitraum vom 04.04.2022 bis 07.04.2022 kam es zu einem Diebstahl aus einem Gartenhaus in der Straße Zur Nachtweide in Großrosseln. Die Tür des Gartenhauses wurde aufgehebelt. Um zu dem Gartenhaus zu gelangen war zuvor ein Maschendrahtzaun, der das Grundstück umgibt, aufgeschnitten worden. Aus dem Gartenhaus wurden zwei E-Bikes (Marke Centurion, Farbe rot-schwarz und Cube, Farbe schwarz mit silbernen Streifen) sowie eine Heckenschere und ein Rasentrimmer entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell