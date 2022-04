Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebe entwenden Kupferkabel und Werkzeug aus einem Rohbau

Riegelsberg (ots)

In dem Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen kam es in der Saarbrücker Straße zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem durch Bauzäunen umfriedeten Gebäude und entwendeten dort ca. 300 Meter Kupferkabel. Teilweise wurde Kabel von Kabeltrommeln abgewickelt aber auch schon verlegtes Kabel nahmen die Diebe mit. Zudem wurde ein verschlossener Raum gewaltsam aufgebrochen und daraus Werkzeugsets sowie ein Baustellenlaser entwendet. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

